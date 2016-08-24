Абуджа, 24 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Антикоррупционные группы Нигерии просят госсекретаря США Джона Керри помочь, как можно скорее, вернуть миллиарды долларов, украденные из нигерийской государственной казны местными чиновниками, передаёт ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Директор Проекта социально-экономических прав и финансовой ответственности Адетокунбо Мумуни говорит, что деньги предположительно находятся в банках и офшорных компаниях США, Британии, Швейцарии и других стран Евросоюза.

Мумуни и другие активисты встретились с Керри сегодня, 24 августа в нигерийской столице — Абудже. По его словам, Керри рассказал им, что возврат активов — длительный и сложный процесс, но у правительства США есть юристы и бухгалтеры, чтобы работать над этим вопросом.

По оценкам Мумуни, около $6 млрд подлежат восстановлению. Средства были расхищены в период правления нигерийского военного деятеля Сани Абача (1993−1998 гг.). До сих пор удалось вернуть лишь $2,4 млрд. Местонахождение нескольких миллиардов неизвестно.