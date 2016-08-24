Нигерия просит Керри помочь вернуть деньги из офшоров и банков США и ЕС
Абуджа, 24 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Антикоррупционные группы Нигерии просят госсекретаря США Джона Керри помочь, как можно скорее, вернуть миллиарды долларов, украденные из нигерийской государственной казны местными чиновниками, передаёт ABC News.
Директор Проекта социально-экономических прав и финансовой ответственности Адетокунбо Мумуни говорит, что деньги предположительно находятся в банках и офшорных компаниях США, Британии, Швейцарии и других стран Евросоюза.
Мумуни и другие активисты встретились с Керри сегодня, 24 августа в нигерийской столице — Абудже. По его словам, Керри рассказал им, что возврат активов — длительный и сложный процесс, но у правительства США есть юристы и бухгалтеры, чтобы работать над этим вопросом.
По оценкам Мумуни, около $6 млрд подлежат восстановлению. Средства были расхищены в период правления нигерийского военного деятеля Сани Абача (1993−1998 гг.). До сих пор удалось вернуть лишь $2,4 млрд. Местонахождение нескольких миллиардов неизвестно.