Рим, 24 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного землетрясения в Италии возросло до 45 человек. Об этом сегодня, 24 августа, сообщают местные СМИ.

zeml.info Землетрясение

Мощное землетрясение произошло в ночь на 24 августа в центральной Италии. Первый толчок магнитудой 6,0 произошел в 3:36 (4:36 мск). Эпицентр первого толчка находился возле города Аккумоли в столичной области Лацио на глубине четырех километров.

Второй толчок магнитудой 5,4 произошел в 4:34 (5:34 мск) в области Умбрия.

Землетрясение ощущалось в центральных городах Италии — Риме, Флоренции и Болонье. Разрушения зафиксированы в областях — Лацио, Марке, Умбрия.

Число жертв землетрясения постоянно увеличивается. На данный момент известно о 45 погибших, но эта цифра может увеличиться.

Сейсмологи предупреждают, что могут произойти новые подземные толчки. В городах центральной Италии люди боятся возвращаться в свои дома.