Липецк, 24 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Липецкой области 9,1% образцов молочной продукции, исследованной на соответствие требованиям Техрегламента таможенного союза, оказались некачественными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Проверка коснулась 17 молокоперерабатывающих заводов, 145 предприятий розничной и оптовой торговли. Всего было выявлено 158 нарушений. Наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям Технического регламента по микробиологическим показателям — 12,6% неудовлетворительных проб — и по показателям идентификации — 6,4%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям Технического регламента.

При лабораторном исследовании сливочного масла выяснилось, что в 6,6% проб присутствовали жиры немолочного происхождения. Это значит, что такое масло является фальсифицированным, причем привезено оно было из Брянской и Белгородской областей.

За выработку и поставку некачественной молочной продукции специалистами составлено 158 протоколов об административном правонарушении. Так же материалы проверки направили в управления Роспотребнадзора тех областей, откуда прибыла некачественная продукция. С продажи весь фальсификат сняли.