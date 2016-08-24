Москва, 24 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал в Москве в первом полугодии 2016 года выросли на 1,8% по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составили 548,6 млрд рублей, сообщает Мосгорстат. По итогам первых шести месяцев почти 55% средств потратят на закупку машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а 32,1% вложат в нежилые здания и помещения.

Markgraf-Ave Инвестиции

По информации Мосгорстата, инвестиции в основной капитал по крупным организациям с января по июнь 2016 года составили 389,1 миллиарда рублей: 50,8% суммы составили собственные средства, остальное — привлеченные. При этом 28% инвестиций приходится на средства федерального и городского бюджетов. В материалах уточняется, что доля банковских кредитов составляет 4,9%, а доля зарубежных инвестиций — 0,8%.

Напомним, согласно данным столичной мэрии, с 2011 по 2015 годы объём инвестиций в основной капитал Москвы вырос на 54,6% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. На долю Москвы сейчас приходится более 11% от общего объёма инвестиций в России.

А по данным единого информационного инвестиционного портала Москвы, объем адресной инвестиционной программы города на 2016−2018 годы запланирован в размере 1,23 трлн рублей. Более 800 млрд рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры, более 200 млрд рублей — на развитие социальной сферы.