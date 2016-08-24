Владикавказ, 24 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии завершена жатва хлебов. По 50 и более центнеров зерна получили с гектара механизаторы ряда сельхозпредприятий Моздокского и Пригородного районов, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM.

Борис Михайлович Кустодиев. Жатва . 1914

Первыми уборку озимых колосовых провели земледельцы отдаленного от столицы республики Моздокского района. Муниципальное образование, которое в советское время считалось житницей РСО-Алания, в нынешних условиях уже не славится рекордными показателями, но по сравнению с другими районами является лидером по производству сельхозпродукции. В очередной раз наглядно показали это земледельцы ООО «Виноградное». В этом хозяйстве пшеница дала почти 50 центнеров с гектара. Даже старожилы не припомнят такого щедрого урожая и говорят, что сотни тонн зерна засыпано в специально подготовленные амбары.

Весомыми оказались и результаты труда полеводов Пригородного района. В поселениях озимая пшеница занимала 1221 га. Валовый сбор составил 3968 тонн при урожайности 32,5 ц/га. По словам специалистов управления сельского хозяйства райадминистрации, сильные ливневые дожди с градом и ветром отрицательно повлияли на качество зерна. Лучшими хлеборобами в районе стали работники «Фат-Агро», которые больше всех собрали зерна.

Поясним, что пшеница, выращенная на территории республики, только в небольших объемах используется в производстве хлеба. Остальное идет на корм птице и скоту. Сырье же для выпечки хлебобулочной продукции завозится из соседних регионов. Поставщиками муки являются Ставропольский и Краснодарский края. Стоимость стандартной буханки хлеба в РСО-Алания держится в пределах 18−20 рублей.

Напомним, что Минсельхозпродом республики пока еще не подведены итоги уборочной страды. Впереди земледельцев ждет не менее ответственная пора — косовица кукурузы. Только после ее уборки будут определены победители в отрасли. В целом по региону посевы озимых колосовых культур сегодня сокращаются, хотя руководством Северной Осетии перед фермерами и сельхозкооперативами была поставлена задача по увеличению площадей под ячмень и пшеницу за счет тех площадей, которые занимает кукуруза.