Чебоксары, 24 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Чувашии величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во II квартале 2016 года составила 8434 рубля. Это на 0,7% выше уровня I квартала. В абсолютном выражении рост составил 59 рублей. Соответствующее решение принято сегодня, 24 августа, на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за II квартал для трудоспособного населения достигла 8922 рубля (рост на 0,77%, или на 68 рублей), для пенсионеров — 6873 рубля (рост на 0,66%, или на 45 рублей), для детей — 8596 рублей (рост на 0,48%, или на 41 рубль).

По данным Минтруда Чувашии, рост произошёл в основном за счёт подорожания на 34 рубля (в месяц) продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Более всего подорожали овощи (на 44,61 рублей), рыбопродукты (на 5,28 рублей). Снижены цены на яйца (на 20,98 рублей), мясопродукты (на 3,66 рублей), сахар и кондитерские изделия (на 3,45 рублей). Расходы на непродовольственные товары увеличились на 5 рублей, на услуги — на 15 рублей. С увеличением стоимости потребительской корзины затраты на обязательные платежи и сборы возросли на 5 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается для оценки уровня жизни жителей Чувашии при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной поддержки малоимущим гражданам.