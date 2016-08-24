Калуга, 24 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум.



Фото Георгия Орлова предоставлено пресс-службой правительства Калужской области На выставке представлены экспонаты, созданные руками школьников.

Сегодня, 24 августа, в Калуге торжественно открылся фестиваль-выставка проектных решений «Образовательные бренды Калужского региона».

Как сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области, цель выставки, которая работает в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора области, — представление достижений и возможностей индустрии дополнительного образования: технических средств обучения, компьютерных систем и программ, новаторских идей и передовых технологий.

На презентационных площадках фестиваля в интерактивном режиме анонсированы наиболее актуальные региональные проекты, представлены лучшие практики муниципалитетов и профессиональных организаций области, направленные на развитие профильного обучения, формирования творческих и технических способностей детей.

В секции «Школьникам — новые образовательные возможности» принимают участие более 20 организаций, представители бизнес-сообщества и финансовых структур, производители оборудования и обучающих программ. Здесь же представлены экспонаты, созданные школьниками в детских робототехнических объединениях.

На методическом практикуме будут проведены 26 мастер-классов и проектных игр, где педагоги поделятся авторскими методиками, концепциями и личным опытом.

По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, в этом году все мероприятия традиционной августовской Декады образования посвящены возможностям личностного роста ребенка. По мнению Аникееваа, дополнительное образование на современном этапе играет огромную роль в жизненном самоопределении ребенка, в выборе его будущей профессии. В этой связи калужский министр считает, что необходимо менять содержание программ дополнительного образования, уделяя больше внимания не только традиционному художественно-эстетическому воспитанию, но и техническим профилям. «Думаю, что в ближайшие пять лет мы сделаем упор на развитие технического творчества детей», — подчеркнул Аникеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области будет дан старт ряду новых образовательных проектов — «Шахматы в школу», «Родительский университет», «Урок в музее», «Образовательный туризм», а также «Учитель для России», в рамках которого в регионе начнут работать 52 выпускника из ведущих непедагогических вузов России.

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