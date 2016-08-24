Набережные Челны, Татарстан, 11 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Набережных Челнах с 11 февраля больница №5 приступает к работе в обычном режиме. С медучреждения сняли статус ковид-госпиталя. Пациенты больницы выписаны либо перераспределены в другие лечебные учреждения города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе стационара.

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Госпиталь перепрофилировали в ковидный 7 октября 2020 года. За это время больница приняла более 4 тыс. пациентов с подозрением на коронавирус и с осложненной внутрибольничной пневмонией. Из общего числа пациентов 317 были переведены в реанимацию. В госпитале провели свыше 42 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, осуществили более 7 тыс. компьютерных исследований органов грудной клетки.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 15 февраля закрывается госпиталь СГМУ (Саратовского государственного медицинского университета) на базе больницы им. Миротворцева. К плановой работе с 9 февраля вернулась пятая городская клиническая больница.

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