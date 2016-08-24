Салехард, 24 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. На Ямале в преддверии учебного года лишь 72 школы из 130 готовы к учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Остальные спешно приводятся в порядок и должны принять учеников в День знаний. В пяти учреждениях образования идет капитальный ремонт и реконструкция. Из них будут закрыты для учеников двери губкинской четвертой гимназии и пятой школы микрорайона Обская города Лабытнанги.

«Здание четвертой школы требует капитального ремонта. Власти округа привлекли экспертов специализированного центра при Тюменском индустриальном техникуме. Они очень детально подошли к этому вопросу, к осени подготовят документацию, согласно которой мы сможем проводить ремонт. Округ готов выделить муниципалитету денежные средства», — заявил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Школе всего 10 лет, но она уже признана аварийной. В ней обучались около 900 детей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, школу закрыли в апреле этого года из-за небезопасных трещин."Плиты перекрытия несущей способности не имеют. Их обязательно надо усиливать. И можно было опять же просто сказать: а вот усильте балки, там сделайте металлом и все. Мы увеличиваем, не буду говорить сейчас, на сколько тонн, нагрузку на фундаменты. Этот вопрос в принципе всплыл на всероссийский уровень. Все перестраховываются. Этот вопрос не решится к первому сентября», — заявил первый заместитель губернатора ЯНАО телекомпании «Вести — Ямал».

Пятая школа на станции Обская также не готова принять учеников. Там сейчас идёт реконструкция, учебное заведение практически возводится заново. Четырехстам ученикам придется ездить на шести специальных школьных автобусах в соседний город Лабытнанги. Время пути должно занять не более 15 минут. Интервал в движении не превысит пяти минут, чтобы ямальские дети не мерзли на остановках. Школу на станции Обской планируют открыть к первому сентября следующего года.

«Что касается организации учебного процесса, то механизм отлажен с учетом прошлого года. Тогда произошло распределение по двум школам начального и старшего звена. Эту систему сохраним и в этом учебном году», — сказала глава Лабытнанги Марина Трескова агентству «Север-пресс».

Трескова отметила, что есть дети со станции Обской родители которых выбрали школы в Лабытнанги и не видят проблем в связи с закрытием учебного заведения на станции.