Москва, 24 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Инфляция в России за неделю (16−22 августа) ускорилась до 0,1% после нулевой динамики неделей ранее и двух недель дефляции. Индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала августа — 100,0%, с начала года — 103,9% (август 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 109,8%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на свинину выросли на 0,7%, кур — на 0,5%, молоко пастеризованное, творог, масло сливочное, маргарин и крупу гречневую — на 0,3%. Вместе с тем рыба, рис, соль подешевели на 0,1−0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,4%, в том числе на свежие помидоры — 9,4%, картофель, лук, морковь, капусту белокочанную — 4,0−5,8%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июля инфляция оставалась на уровне 0,4%. Годовая инфляция в России на 1 августа 7,1%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.