Ростов, Ярославская область, 24 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области пройдут первые в регионе бега собак борзых пород. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее-усадьбе дворян Леонтьевых.

В бегах, которые пройдут 18 сентября, будут участвовать русские псовые борзые, хортые борзые, персидские борзые — салюки, английские грейхаунды и уиппеты, ирландские волкодавы и другие. Зрелище обещает быть азартным, ведь иногда скорость собак достигает 70 км/ч. Также в рамках бегов состится показательная «Осенняя псовая охота».

«Никаких ружей не будет — только старинная, забытая сегодня, травля зайца и лисицы. А также пикник на природе под увлекательные охотничьи байки и истории», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в музее-усадьбе.

Вечером в колонном зале возрожденного господского дома пройдет осенний бал в традициях XIX века. В рамках бала состоятся мастер-классы по изучению исторических танцев и котильоны. А на веранде откроется музыкальный салон «Романс в усадьбе». В исполнении семейного дуэта прозвучат старинные романсы, которые когда-то слышали стены старинного дома усадьбы.

Усадьба дворян Леонтьевых в Ростовском районе была выкуплена потомком дворянского рода и восстановлена как музейный комплекс. Сохранился главный дом усадьбы, парк в английском стиле и каскад прудов.