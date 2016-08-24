Калининград, 24 августа, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Из Калининградской области выдворен в Польшу гражданин Ирана 43-летний Али Табризи, официально признанный беженцем на территории Республики Польша.

Пресс-служба УФССП Гражданин Ирана Али Табризи возвращается в Польшу

С 2012 года мужчина дважды переходил границу Европейского Союза, чтобы попасть в Россию. По словам пограничников, гражданин Ирана ведёт в ЕС, по сути, бродяжнический образ жизни, и таким образом «путешествует» по миру.

Четыре года назад Табризи через Эстонию — пешком, по «сухому руслу» реки Нарва — пересёк Государственную границу РФ, где был задержан пограничниками Ленинградской области. Против нарушителя было возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

Кингисеппский городской суд приговорил иранца к штрафу в размере 15 тыс. рублей, однако из-за того, что иностранец до судебного разбирательства содержался под стражей, суд освободил его от назначенного наказания в виде штрафа.

Табризи был выдворен в Польшу, но спустя три года история повторилась. В августе 2015 года иранец с поддельным паспортом был задержан уже в Калининградской области. На этот раз уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации лицом, въезд которому не разрешён»).

В итоге, Али Табризи провёл один год в колонии-поселении № 12 в пос. Славинск Калининградской области. Несколько дней назад гражданин Ирана вышел из колонии и в сопровождении судебных приставов принудительно препровождён до пункта пропуска «Мамоново-Гроново» на российско-польской границе.

Там представители Пограничной службы ФСБ России передали иностранца польским коллегам, так как Табризи имеет на руках документ беженца Республики Польша.

В региональном управлении ФССП корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что с начала 2016 года калининградские приставы передали ФСБ 274 иностранных гражданина.

ИА REGNUM также напоминает, что польские власти заявили в начале 2016 года, что, несмотря на европейскую программу переселения в ЕС нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, Варшава готова принять не более 400 беженцев, хотя ранее официальные лица Польши брали на себя обязательства принять 7 тыс. беженцев с Ближнего Востока.

По словам премьера Польши Беаты Шидло, «я не вижу возможности пускать мигрантов в Польшу в данный момент».

Всего, по данным европейского агентства Frontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов.