Тверь, 24 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Развитие массового и детского спорта — одно из основных социальных направлений, финансирование которого обеспечит Тверская область. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона

Tysto Спорт и дети

«Детский и массовый спорт необходимо сделать доступным на бесплатной основе самым широким слоям населения. Такая возможность должна быть не только у ребят из Твери, но и всех муниципальных образований Тверской области. В этой связи внесем необходимые изменения и скорректируем направления финансирования», — прокомментировал Игорь Руденя.

При этом поддержка профессионального спорта будет продолжена, в том числе за счет внебюджетных источников, добавил глава региона.

Одним из традиционных видов спорта для Тверского региона является гребля. В расходах на следующий год будет предусмотрена реконструкция двух гребных баз, расположенных на Волге и на Тверце.

«У тверской школы гребли сильный потенциал, богатая история. Нужно поддерживать то, что накоплено годами и десятилетиями», — сказал Игорь Руденя.

На ремонт объектов требуется порядка 400 млн рублей. Финансы направят на сооружение спортзалов, гребных бассейнов, эллингов для хранения спортивных судов. Также предусмотрены работы по берегоукреплению.