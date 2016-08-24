Москва, 24 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Ограничения на розничную продажу алкоголя на объектах недвижимости, имеющих отношение к детским, медицинским, культурным и образовательным учреждениям, предлагается ужесточить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ Иван Мельников и Сергей Решульский.

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Авторы законопроекта напоминают, что законом, вступившим в силу в июле 2016 года, запрещается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях детских садов и яслей, школ, колледжей, институтов и университетов, медицинских организаций, организаций, находящихся в их владении и пользовании.

Депутатам такой запрет кажется недостаточным. Они обратили внимание на то, что собственники объектов недвижимости, а также руководители образовательных, медицинских организаций и организаций культуры «будут иметь право с 1 марта 2017 года на предоставление их в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение организациям под размещение магазина по продаже алкоголя либо ресторана, кафе или бара» при соблюдении требования отдельного входа в эти объекты, находящегося на расстоянии более 50 метров от входа в соответствующие организации.

В связи с этим депутаты предлагают расширить действие нормы о запрете на розничную продажу алкогольной продукции в школах, вузах, поликлиниках, санаториях и пансионатах, домах культуры и так далее. Согласно документу, запрет будет распространяться на все сооружения этих организаций независимо от того, находятся ли они в собственности, сданы в аренду, в оперативное управление и либо хозяйственное ведение.

Кроме того, перечень организаций, в зданиях которых нельзя будет продавать алкоголь, расширяется за счет организаций дополнительного образования для детей.

Также предлагается ввести норму о запрете руководителям образовательных, медицинских организаций и организаций культуры (кроме АНО) заключать договора аренды, субаренды, хозяйственного ведения и оперативного управления объектам недвижимости с организациями, торгующими алкоголем. Для осуществления госконтроля за исполнением этих норм предлагается проводить обязательные общественные слушания при определении границ территорий, прилегающих к объектам недвижимости, в которых запрещена розничная продажа алкоголя.

По мнению депутатов, законопроект обеспечит защиту граждан «при их обучении в образовательных организациях, лечении в медицинских организациях, посещении организаций культуры от лицезрения неадекватных действий потребителей алкогольной продукции».