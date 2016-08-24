Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сбор ребёнка в школу обойдется родителям в приличную сумму, которая превышает отметку в 10 тыс. рублей. Как и прежде, семейный бюджет наиболее уменьшится при покупке школьной формы, рюкзака. Конечно, много потянут в совокупности обувь и канцелярские товары, передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

Конечная сумма сборов школяра зависит от возможности сэкономить на каких-либо товарах. За несколько дней до начала учебного года многие магазины детской одежды предлагают различные скидки на блузки и рубашки, юбки и брюки, разве что успевай приобрести нужный размер и цвет. Родители сходятся во мнении, что дороже всего подготовить к школе первоклассника, так как ему нужно абсолютно всё.

«Первый класс — самый дорогой, потом нужно просто докупать. Портфель стоит в среднем 3,5 тыс. рублей с ортопедической спинкой, пенал — от 200 до 1,5 тыс. рублей, карандаши приличных фирм — 700 рублей за коробку. Что касается одежды, то костюм примерно 3,5 тыс. рублей получается, если в школе покупать. А в магазинах и до 6,5 тыс. рублей доходит. Рубашка или блузка в среднем от 500 до 2 тыс. рублей стоят. На сменку балетки купили за 300 рублей, мокасины из натуральной кожи обойдутся примерно в 2−2,5 тыс. рублей. Учебники выдают бесплатно, но рабочие тетради все покупаем. От 3 до 3,5 рублей за комплект», — поделилась Ольга Р.

На главном форуме ростовских мам все лето участницы активно делились советами, где можно приобрести канцелярию, одежду или обувь по сниженным ценам. Но практически у каждой мамы, чей ребёнок идет во второй или третий класс, канцелярские товары в среднем тянут на 1 тыс. рублей. Это благодаря тому, что с прошлых лет осталось.

«Одежда и обувь на 1 тыс. рублей вышли примерно, канцтовары еще на 700. Опять-таки запросы у всех разные. Для четвероклассника рубашки вышли по 600 и 800 рублей, туфли на сменку — 1,5 тыс. рублей, сумка для сменки — 290 рублей. Майка для уроков физкультуры обошлась дёшево — в 100 рублей. Но это, не считая покупки костюма, также еще нужны шорты и кеды для физкультуры, рюкзак и туфли для улицы», — написала Елена К.

Что касается канцелярии, то стоимость дневника составляет 60 рублей, подставки для книг — 50 рублей, альбома для рисования — 95 рублей, обложек для учебников — 110 рублей, тетрадей по 12 листов — 80 рублей. У некоторых канцтовары в общей сложности потянули 1 тыс. рублей и ещё на такую же сумму — тетради.

Мама третьеклассника приобрела брюки для сына за 1,8 тыс. рублей, рубашку — за 800 рублей, рюкзак — за 2,5 тыс. рублей, на 1 тыс. рублей вышли колготки, форма для занятий физкультурой обошлась в 2 тыс. рублей. При этом родители еще не брали обувь, а кроссовки остались с прошлого учебного года.

Добавим, что отдельная статья расходов — цветы учителю. В 2015 году букет стоил от 500 рублей. Но, если поискать, то, в среднем, приобрести цветы можно было за 1 тыс. рублей.

Напомним, что в Ростовской области, по информации Ростовстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников (по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций) в январе-июне 2016 года сложилась в размере 25,5 тыс. рублей. Получается, что прежде чем собрать ребёнка в школу, необходимую сумму нужно откладывать заранее.

Отметим, что в День знаний для учеников Дона распахнут двери 1 153 общеобразовательных учреждения. 1 сентября за парты сядут более 400 тыс. юных жителей Ростовской области, из них — более 44 тыс. первоклашек (почти на 7 тыс. человек больше, чем в 2015 году).