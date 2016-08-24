Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Все три кандидата от партии ПАРНАС, которые намеревались баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатным округам, не сумели добиться своей регистрации на выборах через суд, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, 24 августа, городской суд Петербурга признал законным отказ в регистрации сокоординатору проекта «Открытая Россия» Сергею Кузину в округе №11. Как сообщил сам Кузин, он намерен оспорить это решение в Верховном суде.

Напомним, Кузина не пустила на выборы территориальная избирательная комиссия (ТИК), куда он сдал подписи в свою поддержку. ТИК обнаружила в подписных листах более 30% брака при допустимом лимите в 10%. Попытка через суд добиться признания большинства подписей действительными результата не принесла. По словам кандидата, суд согласился с достоверностью лишь 60 подписей более чем из 300 забракованных.

Ранее горсуд принял аналогичные решения в отношении регистрации муниципального депутата Даниила Кена, который собирался баллотироваться в округе №5, и члена ПАРНАСа Льва Дмитриева из округа №17.

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Кен оспаривал решение ТИК №22. Он утверждает, что минимум 136 подписей были признаны недостоверными незаконно, к тому же, у комиссии отсутствовала справка о проверке подписей по базе миграционной службы. Среди подписей в поддержку Дмитриева ТИК обнаружила 147 бракованных, позднее 12 ему удалось «отбить» у самого избиркома, но этого оказалось недостаточно для регистрации. Исковое заявление в суд также не принесло результата ни одному из кандидатов.

«Избиркомы и суды продолжают отказывать в регистрации кандидатам в Законодательное собрание Петербурга от «Открытой России». Готовы дойти до Верховного суда», — написал координатор проекта Владимир Кара-Мурза в Facebook.

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Стоит отметить, если оспорить вердикты в Верховном суде в ближайшее время не удастся, партия ПАРНАС будет представлена на петербургских выборах лишь списком. Его также удалось зарегистрировать не с первого раза, а лишь по рекомендации Центризбиркома, куда парнасовцы пожаловались после отказа в регистрации, полученного от Городской избирательной комиссии.