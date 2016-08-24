Красногорск, 24 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Московской области для студентов может быть продлен льготный проезд в электричках до 30 июня. Инициатива по предоставлению 50% скидки в железнодорожном транспорте до конца июня уже получила одобрение в ряде областных ведомств. Тем временем, по данным пригородных пассажирских компаний, их убытки от такого продления могут составить около 33,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

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Предоставление льготы на проезд в электричках для студентов в Московской области может быть продлено в летний период с 16 июня по 30 июня, так как именно это время совпадает с периодом летней сессии. Инициатива была поддержана областным Минтрансом и комитетом по тарифам и ценам региона.

Напомним, на сегодняшний день школьники и студенты получают 50% скидку на проезд в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

«Министерством транспорта Московской области подготовлено обращение в федеральные органы государственной власти о поддержке продления льготного проезда обучающимся с 16 июня по 30 июня. В случае положительного решения по нашему обращению на федеральном уровне Правительство Московской области сможет своевременно обеспечить увеличение льготного периода, что позволит учащимся пользоваться железнодорожным транспортом с 50%-ной скидкой на протяжении всей летней сессии», — пояснил министра транспорта Подмосковья Михаил Олейник.

Однако, по информации компаний ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», продление льготного периода повлечет за собой потери в доходах перевозчиков на сумму около 33,7 млн рублей.

Отметим, ранее губернатор региона Андрей Воробьев принял участие во встрече с жителями Можайска, где к нему обратились представители студенческого сообщества. По их словам, они не всегда успевают завершить зачетно-экзаменационную сессию до 15 июня и вынуждены оплачивать полную стоимость проезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года в Подмосковье вступил в силу закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», который депутаты Московской областной думы приняли 18 июня. Согласно закону, для отдельных категорий подмосковных льготников проезд в общественном транспорте Москвы стал платным.