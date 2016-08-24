Симферополь, 24 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум.



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Суммарная стоимость сборов в школу первоклассника — около 15−20 тыс. рублей, подсчитали в министерстве образования, науки и молодёжи Республики Крым. Об этом журналистам 24 августа сообщила профильный министр правительства Крыма Наталья Гончарова.

«Чтобы полностью собрать первоклассника в школу, родители потратят 15−20 тысяч рублей», — сказала Гончарова.

При этом министр подчеркнула, что у крымчан есть выбор, и на школьных базарах республики товары для школы представлены «на любой вкус и цену». Однако, побывав на школьном базаре в Симферополе, Наталья Гончарова выяснила, что у многих торговых точек отсутствуют сертификаты качества на продукцию.

Чтобы сберечь семейный бюджет, министр рекомендовала не покупать школьные принадлежности «про запас», а докупать по мере необходимости, иначе какие-то канцтовары могут остаться и невостребованными в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году, по подсчётам Крымстата, собрать первоклассника в школу стоило от 9 тыс. рублей. Некоторым жителям Симферополя пришлось на сборы в школу потратить свою месячную зарплату. С тех пор и зарплаты выросли: по данным Крымстата за март 2016 года, средняя заработная плата в Крыму — 23 тыс. 875 рублей. То есть, собрать ребёнка в школу — по-прежнему целая зарплата. А заработок продавца на рынке так и не перевалил за 10 тыс. рублей, то есть, к первому сентября работнику торговли нужно копить деньги несколько месяцев.