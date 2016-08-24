Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, в ракетных войсках и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) начались полевые лагерные сборы. На 18 полигонах, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии артиллеристы ЮВО будут оттачивать профессиональные навыки и заниматься боевым слаживанием подразделений, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Артиллеристы на полигоне

В мероприятиях боевой подготовки участвуют свыше 11 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 300 артиллерийских орудий, около 200 реактивных систем залпового огня (РСЗО), около 400 минометов и около 100 противотанковых средств.

Особенностью полевых учений ракетных войск и артиллерии является активное применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Военнослужащие отработают навыки уничтожения целей из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», самоходных артиллерийских орудий «Хоста», «Акация», «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», РСЗО «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег», береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Редут».

Полевые занятия артиллерийских соединений, воинских частей и подразделений ЮВО продолжатся до 16 сентября.

Как сообщает ИА REGNUM, 24 августа корабельные соединения Черноморского флота РФ проводят учение с разнородной группировкой сил в морских полигонах Черного моря. А истребители МиГ-29СМТ, прибывшие в Ленобласть из Курской области, выполнили бомбометание корректируемыми авиабомбами КАБ-500 на полигоне «Кингисепп».