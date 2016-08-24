Томск, 24 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России передало администрации Томской области полномочия по управлению Томской особой экономической зоной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, соответствующее соглашение подписали заместитель министра Александр Цыбульский и томский губернатор Сергей Жвачкин.

pixabay.com Деревянные счеты

Как пояснили в ведомстве, экспертный и наблюдательный советы по управлению ОЭЗ теперь будут формироваться на уровне региона. Здесь же будут проходить заседания экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента, что позволит оперативно проходить эту процедуру. Также соглашение фиксирует плановые показатели деятельности особой экономической зоны — количество компаний-резидентов и созданных ими рабочих мест, объем инвестиций, выручки, таможенных и налоговых платежей.

В рамках соглашения к региональной власти переходят и функции государственного заказчика по развитию инженерной, транспортной, социальной и инновационной инфраструктуры Томской ОЭЗ.

«Передачи полномочий по управлению особой экономической зоной в регион мы добивались несколько лет, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Очевидно, что каждый день управлять особой экономической зоной с расстояния в 3,5 тысячи километров — не самый эффективный способ. Это отлично понимает и федеральный центр. Управление в регионе позволит нам оперативнее реагировать на потребности резидентов, на сто процентов интегрировать этот важнейший институт развития в научно-образовательную среду и производственный комплекс».

Глава региона также заметил, что новая система управления ОЭЗ возлагает особую ответственность на региональный менеджмент. «Для Константина Каминского (генеральный директор Томской ОЭЗ — прим. ИА REGNUM ) и его команды наступает новый этап, связанный с новым уровнем ответственности, — сказал Сергей Жвачкин. — Рассчитываю, что он откроет новые возможности для развития особой экономической зоны и бизнеса ее резидентов».

Как сообщало ИА REGNUM, томская ОЭЗ создана в декабре 2005 года сроком на 49 лет. Общая площадь территории составляет 270 гектаров и состоит из двух площадок. «Южная площадка"занимает 193 гектаров, запланировано увеличение на 77 гектаров в 2017 году. Участок ОЭЗ расположен на резервной площадке Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (ТНЦ СО РАН) и прилегающих к этой территории свободных землях г. Томска. «Северная площадка» занимает 77 гектаров и расположена на площадке в северной части Северного промышленного узла и примыкающей к территории ООО «Томскнефтехим».

На территории ОЭЗ работают 67 компаний. За 10 лет существования ОЭЗ резиденты произвели продукцию на 8,3 млрд рублей, заплатили налоги в бюджеты всех уровней в сумме 1,4 млрд рублей, с учетом того, что они пользуются серьезными льготами по налогообложению. По итогам 2014 и 2015 годов ежегодные налоговые поступления в бюджет от деятельности резидентов ОЭЗ составляют около 300 млн рублей. На территории ОЭЗ создано более 2000 рабочих мест со средней заработной платой около 45 тыс. рублей в месяц без учета руководящего состава. 96 человек имеют ученую степень кандидата и доктора наук.