Черкесск, 24 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за семь месяцев 2016 года были отключены от энергоснабжения 1354 потребителя. Такие меры воздействия к ним были применены в ответ за неуплату по счетам за пользование светом в течение двух месяцев.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Как сообщили ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, самыми недисциплинированными оказались жители Усть-Джегутинского района, где долги за свет оставили в потемках 394 потребителя. Следом за ними в анти-рейтинге идут 259 отключенных абонентов Малокарачаевского района и 193 потребителя Прикубанского района.

Энергетики отмечают, что число отключенных от электросети в нынешнем году почти в два раза меньше, чем в том же периоде 2015 года, что говорит о том, что отключение от сети — это действенная мера по отношению к неплательщикам.

Стоит отметить, что и случаев воровства электроэнергии в Карачаево-Черкесии с начала текущего года зафиксировано меньше. Так, за семь месяцев было выявлено 762 факта безучетного и шесть фактов бездоговорного потребления электроэнергии.

Используя различные уловки, в том числе вмешательство в работу приборов учета, самовольное подключение к электросетям, использование магнитов, скрытые проводки и другие ухищрения, жители республики украли электроэнергии на сумму более 5,3 млн рублей. Всего было похищено 2,6 млн кВт. ч электроэнергии. Этого объема хватило бы, чтобы снабжать электричеством Адыге-Хабльский и Ногайский районы, где проживают около 32 тыс. человек.

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Главные должники за свет в Карачаево-Черкесии — бюджетные предприятия

Стоит отметить, что общая сумма задолженности потребителей Карачаево-Черкесии перед ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 1 мая 2015 года составила более 269,2 млн рублей. Из этой суммы более 63,8 млн рублей накоплено за четыре месяца текущего года. При этом республика названа лидером среди субъектов СКФО по платежной дисциплине. Больше всего долгов за электроэнергию накопили бюджетные и бюджетозависимые предприятия, а также организации ЖКХ.