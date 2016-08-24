Брянск, 24 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Брянске будет рассмотрена возможность создания приюта для бездомных животных, который будет основан на принципе государственно-частного партнерства в ходе встречи с зоозащитниками. Об этом заявил глава Брянска Александр Хлиманков, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу горсовета Брянска. Также градоначальник инициировал создание рабочей группы по разработке программы по обращению с бродячими животными. В группу должны войти чиновники, эксперты и общественники.

ИА REGNUM Бездомная кошка

Кроме того, Александр Хлиманков предложил ввести административную ответственность для заводчиков и владельцев собак, которые выкидывают своих животных. В ближайшее время горсовет может обратиться с соответствующей инициативой в Брянскую областную думу.

«В настоящее время мы работаем в соответствии с законом Брянской области, регулирующим правила обращения с домашними и безнадзорными животными. В нём отражены требования по регистрации домашних животных, возможность создания приютов, правила умерщвления животных исключительно в гуманных целях», — цитирует пресс-служба главу города.

ИА REGNUM напоминает, что ранее брянские зоозащитники начали сбор подписей под петицией с требованием остановить так называемых «собачьих инквизиторов». Дело в том, что летом 2016 года в городе участились случаи массового отравления собак. Причем, защитники животных считают, что это спланированная акция — случаи фиксируются во всех районах города. В петиции авторы как раз и требуют выделения денег на создание приюта для бездомных животных.