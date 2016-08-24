Москва, 24 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Цены на нефть находятся сейчас на относительно высоких уровнях. Так, например, октябрьские контракты Brent пробуют закрепиться выше 50 долларов за баррель. Соответственно, по мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, любые негативные новости воспринимаются значительным количеством участников рынка как повод для продаж.

Artur1917 Добыча нефти

«Стоит отметить, что по мере приближения к 49 долларам за баррель объемы торгов октябрьским Brent постоянно снижаются. Складывается впечатление, что в этой области участники воспринимают цены как относительно низкие и не хотят продавать. Это намекает на наличие потенциала для роста. Даже если сегодня, 24 августа, данные от EIA окажутся негативными, то снижение может оказаться краткосрочным», — считает эксперт.

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«В последние 5 месяцев Brent торгуется в области 42−52 доллара за баррель. Это вполне соответствует и сложившемуся на настоящий момент новостному фону. Россия и страны ОПЕК, возможно, в сентябре заключат соглашение о замораживании добычи на текущих уровнях, но навес предложения пока еще сохраняется и сведется к нулю, скорее всего, в первой половине 2017 года, когда цены и смогут закрепиться уже в области 60 долларов за баррель», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 августа, мировые цены на нефть снижались на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. По состоянию на 06:40 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,86% — до $49,53 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 1,06% — до $47,59.