Москва, 24 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Час с министром в Общественной палате. О чем заявила Ольга Васильева?
  • Обрушение моста в Якутии изолировало село: объявлен режим чрезвычайной ситуации;
  • Двадцать пять тяжелоатлетов попались на допинге после Игр-2008;
  • Байден требовал у Порошенко отставки генерального прокурора Украины в обмен на миллиард долларов;
  • Армия Турции нанесла удары по позициям боевиков на севере Сирии;
  • В Италии произошло землетрясение.