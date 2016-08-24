Радио REGNUM: первый выпуск за 24 августа
Москва, 24 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Час с министром в Общественной палате. О чем заявила Ольга Васильева?
- Обрушение моста в Якутии изолировало село: объявлен режим чрезвычайной ситуации;
- Двадцать пять тяжелоатлетов попались на допинге после Игр-2008;
- Байден требовал у Порошенко отставки генерального прокурора Украины в обмен на миллиард долларов;
- Армия Турции нанесла удары по позициям боевиков на севере Сирии;
- В Италии произошло землетрясение.