Москва, 24 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии лидера националистического движения «Русские» (запрещено в России) Александра Поткина (Белова), который обвинялся в экстремистской деятельности и хищении активов казахстанского БТА-Банка. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

ANDREY.KOVALYOV Александр Поткин (Белов)

«Он (Александр Поткин) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, заведомо приобретенного другими лицами преступным путем, организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Александр Поткин был задержан 15 октября 2014 г. в московской гостинице «Интурист Коломенское» по делу о хищении крупных финансовых средств у вкладчиков казахстанского БТА-банка. Кроме того, мужчина подозревался в экстремистской деятельности.

По версии следствия, националист Александр Поткин, получавший заказы от экс-владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова, готовил акции по проекту «Злой Казах» на территории Казахстана, направленные на смену власти и расшатывание ситуации в стране.

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