Краснодар, 24 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае более 700 образовательных организаций капитально отремонтируют. На плановые работы из консолидированного бюджета направлено 895 млн рублей. Такую информацию в ходе всероссийского селектора, который провела вице-премьер Ольга Голодец, по вопросам готовности системы образования к началу нового учебного года озвучила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 24 августа.

Д.Пускин. Дополнительные занятия в школе

В этом году в Краснодарском крае к приемке было представлено около 3 тысяч школ, детских садов, организаций дополнительного и профессионального образования. Все они на сегодняшний день приняты муниципальными межведомственными комиссиями. Также полностью обеспечены учащиеся края учебниками. В 2016 году было приобретено 1,4 млн учебников, на закупку которых было выделено более 532 млн рублей.

Также было отмечено, что все образовательные организации края охраняются круглосуточно, имеют стационарные или приспособленные посты охраны. С 1 сентября работниками специализированных предприятий будет охраняться 47% образовательных организаций — в половине из них пропускной режим будет обеспечиваться казачьими ЧОПами. А до конца учебного года, по распоряжению губернатора, все школы края должны перейти на профессиональную охрану.

Готовится к началу учебного года и в кубанской столице. Вблизи школ обновляют дорожную разметку. Она уже появилась на пешеходных переходах у 19 школ. Кроме того, устанавливают и приводят в порядок дорожные знаки. Установлены 25 новых дорожных знаков. Завершить все работы планируется к 30 августа.

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К новому учебному году на Кубани пока не готова пятая часть школОзаботились в Краснодаре и перевозкой детей к учебным заведениям из различных микрорайонов и пригородных населенных пунктов и обратно. С этой целью заключен муниципальный контракт с предприятием ООО «Кубаньгрузсервис».

В преддверии нового учебного года техническое состояние школьных автобусов проверила созданная при департаменте образования комиссия. В результате аттестовано на соответствие необходимым требованиям 73 школьных автобуса, на 15 выявлены неисправности. В настоящее время они проходят ремонт в цехах перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Краснодарском крае за парты сядут почти 590 тысяч учащихся. Обеспечивать безопасность в первые дни нового учебного года будут около пяти тысяч сотрудников полиции и более трех тысяч членов общественных формирований. На усиленный режим работы перейдут и наряды ДПС.