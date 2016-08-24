Осло, 24 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум.



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Министр Норвегии по делам ЕС Элизабет Аспакер заявила 24 августа, что Осло стремится поддерживать хорошие отношения с Великобританией, после того как Лондон выйдет из ЕС, однако на подписание нового торгового соглашения может потребоваться много времени, сообщает Reuters.

С таким заявлением она выступила в норвежской столице. Аспакер также отметила, что в ближайшее время пройдет встреча министров Норвегии и их британских коллег.

«Мы стремимся к тому, чтобы поддерживать по меньшей мере такие же близкие отношения с Великобританией, какие налажены на сегодняшний день», — заявила она в ходе встречи с представителями бизнеса и официальными лицами Европейской ассоциации свободной торговли.

«Наша цель состоит в том, чтобы разработать и применить на практике эффективное решение с Великобританией в как можно более сжатые сроки… (однако) мы должны быть готовы к тому, что на этом может уйти более длительный период времени, а его (соглашение) может не оказаться на тот момент, когда Великобритания выйдет из ЕС», — добавила она.

Ранее премьер-министр скандинавской страны заявила информагентству, что, по ее мнению, есть преимущества во вступлении Соединенного Королевства в торговую ассоциацию после выхода из ЕС.

Великобритания является третьей по объему импорта норвежских товаров страной. Норвегия, которая не входит в Евросоюз, все же выплачивает сотни миллионов евро за доступ на внутренний рынок ЕС. В ходе кампании, предшествующей референдуму по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС, противники нахождения Великобритании в ЕС указывали на норвежскую модель сотрудничества с Евросоюзом как на то, к чему должен стремиться и Лондон.

Напомним, во время подготовки плебисцита по вопросу членства Великобритании в составе ЕС противники нахождения Соединенного Королевства среди стран-членов блока выступали против необходимости выплачивать Брюсселю громадные суммы, а также открывать свои границы для трудовых мигрантов из числа граждан стран, входящих в ЕС.