Ярославль, 24 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Под видом консалтинговой фирмы в Ярославле реализовывалась настоящая финансовая пирамида, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полицейском ведомстве.

УМВД России по Ярославской области

Как установлено следствием, в преступлении замешаны лица из числа руководства ООО «Консалтинговая фирма «Легион». В различных СМИ, в том числе в Интернете, была размещена заведомо ложная информация о финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Под предлогом привлечения денег в высокодоходные инвестпроекты, злоумышленники заключали с гражданами договоры займа. При этом, в соответствии с условиями этих договоров, «Легион» обещал выплачивать вкладчикам ежемесячно 15 — 17% от суммы займа — за пользование их денежными средствами. Введенные в заблуждение люди перечислили на расчетные счета консалтинговой фирмы различные денежные суммы. Но выплат так и не дождались — деньги были похищены.

В настоящее время следствием установлен уже один причастный совершению преступления — 60-летний уроженец Ярославля. Личности остальных участников преступной схемы устанавливаются. Также следствие выявляет всех пострадавших от финансовой пирамиды.