Калуга, 24 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов знакомится с обновленным детсадом

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Максим Платов 24 августа посетили детский сад «Ручеек», в котором недавно завершились ремонтные работы. Ранее фракция «Единая Россия» городской Думы приняла решение выделить 20 миллионов рублей на ремонт дошкольных учреждений города, детский сад «Ручеёк» стал одним из первых, отремонтированных на эти средства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, детский сад был введён в эксплуатацию в 1958 году, и с тех пор не ремонтировался более 50 лет. За счёт спонсорской помощи было произведено асфальтирование и благоустроена прилегающая к детскому саду территория, а за счёт бюджетных средств был проведён ремонт фасада, кровли, канализации, инженерных коммуникаций и всех групп, полностью заменены оконные и дверные блоки.

Глава города осмотрел помещения и итогами ремонта остался доволен.

«Наиболее ощутимый результат даёт точечное вложение средств в комплексный ремонт конкретного объекта, — отметил Александр Иванов, — были проведены практически все виды работ по капитальному ремонту, и сейчас перед нами практически новый детский сад, управление образования приняло верное решение — не стало распылять выделенные средства, в результате чего был полностью приведён в порядок проблемный детский сад, для детей созданы комфортные условия».

Всего на выделенные, решением городской Думы средства, ремонтные работы будут произведены в одиннадцати детских садах и центре дополнительного образования «Созвездие», в приёмке объектов примут участие депутаты и специалисты профильных управлений.

«Речь идёт о комфорте и безопасности детей, — заявил глава Калуги, — поэтому приёмка работ будет проводиться самым тщательным образом, акты приёмки будут подписаны только при отсутствии нарушений и замечаний».

Свыше 50% детских садов города были построены в 50 — 60-е годы и в настоящее время нуждаются в ремонте, поэтому в планах у депутатского корпуса продолжить работу по ремонту дошкольных учреждений.

«Реализацию программы по ремонту дошкольных учреждений необходимо продолжить и ежегодно выделять значительные средства на ремонт детских садов, — уверен Александр Иванов, — многие дошкольные учреждения старой постройки и требуют ремонта, в бюджете города необходимо заложить средства, чтобы пусть и не сразу, но решить эту наболевшую проблему».

29 августа в детском саду «Ручеек» состоится детский праздник, а в сентябре малышей ждут новые группы и благоустроенные игровые площадки.