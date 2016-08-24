Сеул, 24 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Корейский автопроизводитель Kia официально рассекретил внешний вид нового компактного хэтчбэка Rio, презентация которого пройдет 29 сентября этого года на автосалоне в Париже, сообщает 24 августа портал «Колеса».

Tomash Эмблема KIA

Над дизайном новинки работала команда специалистов из немецкого, корейского и американского подразделений компании. О технических характеристиках производитель пока не сообщает, отмечено лишь, что новинку оснастят самыми передовыми системами безопасности и мультимедиа.

Судя по изображениям, стиль новинки значительно отличается от дизайна существующего поколения Rio. В частности, у пятидверного кроссовера будут «негабаритные» колесные диски. Ранее стало известно, что длина колесной базы модели составит 2570 мм, а объем багажника — 288 л или 974 л при сложенных сидениях.