Нижний Новгород, 24 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области в первом полугодии первом полугодии 2016 года выявлено три финансовые пирамиды. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель начальника Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Кирилл Пронин.

kloxklox com Неустойчивая пирамида

По его словам, всего за полгода в Приволжском федеральном округе выявлено 24 финансовые пирамиды. В 2015 году в ПФО таких организаций было выявлено более 130, из них 13 действовали на территории Нижегородской области.

Как правило, финансовые пирамиды маскируются под микрофинансовые организации или кредитные кооперативы. Но есть и те, кто открыто признает себя финансовой пирамидой, чтобы избежать обвинений в мошенничестве. Они обещают вкладчикам гораздо большие проценты, чем банки, и в борьбе за вкладчиков ведут агрессивную рекламную кампанию.

Кроме того, долгие годы на руку организаторов финансовых пирамид играло отсутствие в российском законодательстве ограничений на привлечение средств частных лиц без специального разрешения. В 2015 году соответствующие изменения были внесены в Гражданский кодекс РФ. На сегодня привлекать средства вкладчиков могут только организации, зарегистрированные в ЦБ РФ.

Кроме того, весной 2016 года в российское законодательство были внесены изменения, предусматривающие административную и уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид.