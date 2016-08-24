Красногорск, 24 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Ежегодно в Московской области будет вводиться в оборот около 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, через три-четыре года в регионе не останется неиспользуемой земли. Об этом глава Подмосковья заявил в ходе совместной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщает пресс-службе президента.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«Что касается сельского хозяйства, благодаря федеральной программе по поддержке нам удаётся привлекать инвесторов, очень крупных инвесторов: и зарубежных, и отечественных. Это касается животноводства, молочного хозяйства, тепличного. Сегодня спрос на отечественную продукцию очень высок», — отметил Воробьев

Он также подчеркнул, что благодаря введению земель в оборот, в области «оживают» удалённые территории и появляются рабочие места.

«Вы поддержали инициативу по вовлечению земли в оборот, и сегодня мыкаждый год будем [вводить] дополнительно порядка70 тысяч гектаров земли. То есть, по сути, через три-четыре года каждый клочок земли Подмосковья будет работать», — заключил глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье не используется около 250 тысяч гектаров пахотных земель сельскохозяйственного назначения. Тем не менее количество используемых участков выросло с 2012 года до 74%.