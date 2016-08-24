Астана, 24 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. К длительным срокам заключения приговорили двух врачей из Чимкента (Шымкент) за торговлю новорожденными детьми, сообщил сегодня, 24 августа, судья межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев.

FeeLoona Новорожденный ребенок в корзинке

Двух сотрудниц перинатального центра №1 Южно-Казахстанской области признали виновными в создании организованной преступной группы. Врач-гинеколог, 40-летняя Жанна Мамекова, и педиатр, заведующая отделением патологии новорожденных 56-летняя Роза Алдамжарова, с 2010 по 2013 год продавали младенцев за суммы от 150 тысяч до 450 тысяч тенге (от 28,5 до 85,7 тысяч рублей — ИА REGNUM ). Следствие установило 21 факт продажи детей.

Врачи работали по отлаженной схеме. До родов договаривались с девушками с нежеланной беременностью, забирали новорожденных и продавали семейным парам, которые не могли иметь собственных детей.

Женщин осудили за ряд преступлений: создание ОПГ с использованием служебного положения, торговлю несовершеннолетними в составе ОПГ, неоднократную подделку документов в группе лиц.

Акушера-гинеколога Жанну Мамекову осудили на 11 лет в колонии общего режима, завотделением Розу Адамжарову — на 10 лет.

У женщин были подельницы: по этому уголовному делу ранее были осуждены две посредницы задержанных врачей, каждую осудили на 5 лет лишения свободы. Также суд установил вину бывшей сотрудницы ЗАГСа, она помогала изготавливать документы для незаконного усыновления купленных детей.

Отметим, что в сфере усыновления детей в Казахстане имеются серьезные нарушения, что вскрывается во время громких дел. Как уже сообщало ИА REGNUM, после того, как в США в феврале 2016 года были убиты двое приемных детей из Казахстана, власти стали выяснять детали их усыновления. В ходе разбирательств учреждение омбудсмена по правам человека в республике установило, что при усыновлении этих детей из Казахстана законы нарушены не были. Однако попутно выяснилось, что из 6609 детей, усыновленных гражданами США, по 673 детям не получено необходимых отчетов, а по 237 информация вообще отсутствует.

После этого власти страны решили доработать законы, охраняющие права ребенка.

В казахстанских СМИ нередки сообщения о кражах, изнасилованиях и убийствах детей.