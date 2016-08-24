Москва, 24 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил националиста Александра Поткина (Белова) к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе суда. Подсудимый должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

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«Суд признал Поткина виновным в хищении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а также назначить штраф в 300 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее обвинение просило для него 9 лет колонии общего режима. Сам подсудимый категорически отрицает свою вину.

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Напомним, бизнесмен Поткин обвиняется в хищении финансовых средств вкладчиков БТА-банка и экстремистской деятельности.