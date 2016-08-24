Москва, 24 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин постановил признать утратившими силу указы по исполнению резолюции ООН относительно санкций, наложенных на Кот-д'Ивуар. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, утратившим силу признаётся указ президента РФ от 2 февраля 2005 года №117 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1572 от 15 ноября 2004 года».

Напомним, в апреле 2016 года ООН постановил снять все санкции с Кот-д'Ивуара и вывести из государства свою миссию. Отметим также, что санкционная резолюция в отношении Берега Слоновой Кости была введена в 2004 году: согласно документу, устанавливалось частичное эмбарго на оружие, предусматривались заморозка счетов и запрет на поездки в эту страну.