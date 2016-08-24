Москва, 24 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 г. и 2016 г. Юлия Ефимова сообщила, что американскому тренеру Дэвиду Сало запретили тренировать её, сообщает «Р-Спорт».

tpsdave Пловчиха

Спортсменка отметила, что собирается принять участие в следующей Олимпиаде — в Токио (2020 год). «Насчет тренировок я пока не знаю. В Америке меня держал только тренер. Но там запретили тренировать меня, у нас была большая интернациональная команда», — сказала она.

Ефимова не решила ещё, где будут проходить её тренировки. Возможно, будет создан отдельный клуб. «Базу хотелось бы в России (для клуба), но это сложно из-за забора допинг-проб, так как нужно определенное количество проб сдать за границей», — сказала она.