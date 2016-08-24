Черноморский флот РФ проводит учение с разнородной группировкой сил
Севастополь, 24 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Корабельные соединения Черноморского флота РФ проводят учение с разнородной группировкой сил в морских полигонах Черного моря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.
«На начальном этапе корабельные соединения флота выполняют задачи по противолодочному и противоминному обеспечению развертывания сил в море и проведению минно-заградительных действий. — рассказал Трухачев. — В ходе практической отработки действий экипажи морских тральщиков «Турбинист» и «Иван Голубец» осуществляют разведку, поиск и уничтожение минных заграждений с выполнением боевого упражнения: «расстрел плавающей мины».
Поступивший на ЧФ новый сторожевой корабль (СКР) «Адмирал Григорович» и малые противолодочные корабли «Александровец» и «Касимов» примут участие в поиске и уничтожении подводной лодки с выполнением торпедной стрельбы. Роль подводной лодки условного противника выполнит дизельной подводной лодки (ДПЛ) «Ростов-на — Дону». Учение продлится до 27 августа.
«Адмирал Григорович» оснащен новейшим комплексом вооружений: уникальным ударным оружием «Калибр», зенитным комплекс «Штиль», новой артустановкой АК-190, малой зенитной артиллерией, противолодочным оружием и другим.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне сторожевой корабль «Адмирал Григорович», совершив межфлотский переход, прибыл к месту базирования в Севастополь. В Севастополь прибыл новейший фрегат «Адмирал Григорович».