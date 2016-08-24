Севастополь, 24 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Корабельные соединения Черноморского флота РФ проводят учение с разнородной группировкой сил в морских полигонах Черного моря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

mil.ru Корабль Черноморского флота на учениях

«На начальном этапе корабельные соединения флота выполняют задачи по противолодочному и противоминному обеспечению развертывания сил в море и проведению минно-заградительных действий. — рассказал Трухачев. — В ходе практической отработки действий экипажи морских тральщиков «Турбинист» и «Иван Голубец» осуществляют разведку, поиск и уничтожение минных заграждений с выполнением боевого упражнения: «расстрел плавающей мины».

Поступивший на ЧФ новый сторожевой корабль (СКР) «Адмирал Григорович» и малые противолодочные корабли «Александровец» и «Касимов» примут участие в поиске и уничтожении подводной лодки с выполнением торпедной стрельбы. Роль подводной лодки условного противника выполнит дизельной подводной лодки (ДПЛ) «Ростов-на — Дону». Учение продлится до 27 августа.

«Адмирал Григорович» оснащен новейшим комплексом вооружений: уникальным ударным оружием «Калибр», зенитным комплекс «Штиль», новой артустановкой АК-190, малой зенитной артиллерией, противолодочным оружием и другим.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сторожевой корабль «Адмирал Григорович», совершив межфлотский переход, прибыл к месту базирования в Севастополь. В Севастополь прибыл новейший фрегат «Адмирал Григорович».