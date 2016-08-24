Ереван, 24 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. 23 августа суд общей юрисдикции Ширакской области Армении признал виновным в убийстве семи человек и приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 102-й российской военной базы Валерия Пермякова.

Photolure Валерий Пермяков

Прокуратура Армении требовала для российского солдата именно пожизненного заключения. Кроме того, по мнению армянских прокуроров Пермяков должен отбывать наказание в Армении.

Сразу же после оглашения приговора российское агентство «Интерфакс», со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Пермяков может быть передан России для отбывания наказания.

«После того, как приговор вступит в законную силу, Пермяков может написать заявление в российский суд с просьбой рассмотреть вопрос об исполнении наказания на территории РФ и отбывания наказания на родине. Суд подтверждает приговор и направляет материалы в Минюст России для его исполнения», — заявил источник агентства.

Казус, однако, заключается в том, что Пермяков и сейчас находится под российской юрисдикцией, содержится на российской военной базе и по конституции России не может быть выдан другому государству.

По 61 статье Конституции России, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

12 января 2015 года в Гюмри были убиты шестеро членов семьи Аветисянов — Сережа и Асмик, их дочь Аида, сын Армен, невестка Араксия и 2-летняя внучка Асмик. Из всей семьи выжил лишь полугодовалый Сережа Аветисян, которого правоохранители обнаружили с тяжелыми колото-режущими ранениями грудной клетки. Серёжа скончался через несколько недель в больнице. Основным подозреваемым в совершении преступления был военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Павлович Пермяков, который еще до происшествия сбежал из воинской части. Той же ночью российские пограничники задержали подозреваемого в преступлении Пермякова на армяно-турецкой границе, а затем передали 102-й российской военной базы.

Так как Пермяков был передан военнослужащим 102-й российской военной базы, а не армянским правоохранительным органам, как обычно делается с нарушителями госграницы Армении, российский военнослужащий с самого первого дня находился под российской юрисдикцией и не мог быть передан армянской стороне.

Не помогли даже массовые акции протеста, которые проводили жители Гюмри у российской военной базы и прокуратуры Ширакской области Армении. Через несколько месяцев, в июле 2015 года, после того, как митингам против повышения электроэнергии в Ереване стали придавать антироссийский характер, Россия согласилась на то, чтобы Пермякова, по делу об убийстве семьи Аветисян судил армянский суд, но с условием, что судебные заседания всё же должны проходить на российской военной базе.

Правозащитник Артур Сакунц также считает абсурдными разговоры о выдаче Пермякова России.

«Для меня вопрос о выдаче Пермякова является немножко абсурдным, потому что человек должен находится в твоём подчинении, чтобы ты мог его выдать. Если он не в твоём подчинении, как выдать, кого выдать?», — заявил Сакунц.

По его словам, сейчас Россия может без препятствий решить, содержать Пермякова на российской военной базе в Гюмри, или же перевести его в исправительные учреждения Архангельска, Астрахани, Хабаровска или же Владивостока — этот вопрос, по мнению Сакунца, находится исключительно в российской компетенции.

По информации армянской газеты «Жоховурд», у России с Арменией существует договоренность, согласно которой Пермяков будет отбывать наказание не на территории Армении, а в России.

«Власти Армении и РФ, хорошо осознавая, что передача Пермякова России может вызвать волну недовольства среди населения Армении, обсуждают вопрос «обмена» солдата на гражданина Армении, осужденного за ДТП 13 июля 2013 года, водителя грузовика Грачика Арутюняна. То есть, когда Пермякова перевезут в Россию, сразу же объявят о том, что Арутюнян будет выдан армянским правоохранителям», — пишет издание.

46-летний гражданин Армении Арутюнян 13 июля 2013 года управляя автомобилем «КамАЗ» столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились 65 пассажиров. В результате ДТП 18 человек скончались, 14 получили тяжкий вред здоровью. Потерпевшими по делу были признаны 47 человек.

Волну возмущения в Армении вызвало то обстоятельство, что для избрании меры пресечения Арутюнян был доставлен в суд в женском халате.

4 августа 2014 года Арутюняна был признан виновным и приговорён к 6 годам и девяти месяцам колонии общего режима.

По словам министра юстиции Армении Арпине Ованнисян, процесс экстрадиции Арутюняна в настоящее время затрудняется тем, что против него подано множество гражданских исков.

«На пресс-конференции в конце прошлого года я была полна надежд, что в этом году этот вопрос (экстрадиция Арутюняна Армении — ИА REGNUM ) решиться, однако выяснилось, что в настоящий момент со стороны правопреемников пострадавших в аварии, против Арутюняна подано множество гражданских исков, что усложняет процесс экстрадиции. В конце года против него не было подано ни одного иска, а сейчас ситуация другая. В таких обстоятельствах говорить о сроках невозможно», — заявила министр.

По словам армянского адвоката, пожелавшего остаться неназванным, максимум на что может рассчитывать армянская сторона, это на отбывание наказания Пермяковым в российском исправительном учреждении, которое находится на территории Армении. Единственно подобное учреждение может быть на территории 102 российской базы, однако однозначно, что на военной базе не могут содержаться преступники, приговорённые к пожизненному заключению. «В крайнем случае, Пермяков, когда приговор вступит в законную силу, отсидит в Армении ещё несколько месяцев, а затем будет этапирован в Россию», — заявил адвокат.

Пермяков не первый российский военнослужащий, приговорённый армянским судом к наказанию в виде лишения свободы, за преступления совершенные вне воинской части.

В 1999 году двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, попытались приобрести алкоголь на рынке в Гюмри, но получив отказ от продавцов открыли беспорядочную стрельбу. В результате два человека были убиты, а ещё восемь ранены.

Военнослужащие были обезоружены самими продавцами рынка и переданы подоспевшей полиции. До приговора суда обвиняемые находились в гюмрийском СИЗО. Тогда военные предстали перед армянским правосудием и получили приговоры согласно армянскому уголовному кодексу — 14 и 15 лет лишения свободы.

По информации армянской прессы, после отбытия нескольких лет в армянском исправительном учреждении, заключенных экстрадировали в Россию, где они отбыли еще несколько лет заключения и были освобождены.