Калуга, 24 августа, 2016, 15:39 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев

В последнее время калужская общественность озабочена отсутствием на рабочих совещаниях и планерках правительства области первого заместителя губернатора Алексея Лаптева.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, служебные обязанности господина Лаптева губернатор Калужской области Анатолий Артамонов возложил на своего нового заместителя Владимира Попова, который, в частности, стал курировать в региональном правительстве экономические вопросы, которыми раньше занимался лично господин Лаптев.

Между тем ИА «Калужские новости», удалось связаться с Алексеем Лаптевым и прояснить ситуацию.

«Сейчас я нахожусь в отпуске, отдыхаю дома, в Калуге, за границу никуда не уехал, — сообщил Лаптев.

Столь продолжительный отдых (около 2 месяцев) калужский замгубернатора объяснил тем, что уже несколько лет, занимая высокий пост в областном правительстве, он еще ни разу не был в отпуске. «Накопилась усталость, я просто решил отдохнуть», — отметил Лаптев.

Одновременно, на калужском сайте «ikALUGA.com» появилась информация утверждающая, что Алексей Лаптев сбежал из Калуги, поскольку губернатор области Анатолий Артамонов якобы предложил ему «повесить» на себя крупное коррупционное дело ценой 1,5 млрд рублей.

В настоящее время ФСБ России ведет расследование о нецелевой трате 1,5 млрд рублей при строительстве корпуса и общежития Калужского государственного университета им. Циолковского. Обнинская строительная компания «Русская недвижимость» под руководством бывшего калужского банкира Игоря Горских возвела в Калуге общежитие и учебный корпус КГУ. Затем эти здания выкупило министерство образования РФ. Правоохранительные органы заинтересовала цена сделки. 0,5 млрд рублей за общежитие и 1 млрд рублей за учебный корпус. При помощи некой оценочной компании из Санкт-Петербурга оценка стоимости общежития и корпуса университета была завышена практически вдвое. При этом альтернативы у министерства образования не было — других общежитий и корпусов для КГУ нет. Федеральный бюджет понес потери в сотни миллионов рублей.

Более того, и областной бюджет понес потери. Вопреки стандартному законодательству о тендерах, доля области в этом сомнительном строительстве была внесена без аукциона прямым финансовым вливанием от …"Калугаоблводоканала» платежом 300 млн рублей. Одновременно калужское отделение Сбербанка, которым тогда управлял Алексей Лаптев, выделило «Русской недвижимости» крупный кредит якобы по прямому требованию губернатора Артамонова.

Сразу после ввода в строй зданий университета застройщик Игорь Горских получил медаль «За заслуги перед Калужской областью», а Алексей Лаптев стал первым заместителем калужского губернатора.

После начала расследования под стражу по подозрению в коррупции был взят заместитель городского головы Калуги Денисов. Однако господин Денисов был явно не в курсе всех подробностей этого дела, и его быстро выпустили. Затем взялись за застройщика Игоря Горских, который после первого же допроса уехал на постоянное местожительство в США.

«Тогда наступил черед Алексея Лаптева и, хотя он не мог повлиять на оценочную стоимость объектов и лишь выдал возвратный кредит. Впрочем, Лаптев затем курировал это строительство уже в качестве первого зама губернатора. В какой-то момент Алексей Лаптев понял, что ему грозит реальный срок заключения, и срочно уехал в Москву искать защиту у высокопоставленных лиц. Впрочем, покровители ему не смогли помочь. Возможно, он тоже уже за границей. Станет ли губернатор Анатолий Артамонов, к которому ведут все ниточки этого странного дела, дальнейшим объектом расследования спецслужб — неизвестно? Пока об этом нет информации», — пишет сайт «ikALUGA.com».

Как сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, первый заместитель губернатора Алексей Лаптев в настоящее время находится в отпуске. Одновременно в правоохранительных органах области отказались от любых комментариев по поводу расследования строительства объектов для Калужского госуниверситета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года в Калужской области на 14% зафиксирован рост количества выявленных в регионе преступлений коррупционной направленности. При этом более 40% из них составляют факты взяточничества в размещении государственного заказа. В 2015 году правоохранительного органами калужского региона было выявлено более 600 преступлений экономической направленности.