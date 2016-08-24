Курган, 24 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Курганской области 26 школ показывают низкий уровень образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте науки и образования региона.

Решетников Фёдор Павлович. Опять двойка. 1952

По словам директора департамента образования Натальи Бобковой, в Зауралье составлен список школ, показывающих стабильно низкие результаты в рамках государственной итоговой аттестации. В этот перечень вошли 26 средних образовательных учреждений со слабыми результатами и по русскому языку, и по математике из 14 курганских городов и районов. И проблема не в квалификации учителей, она как раз находится на должном уровне. Ученики пропускают занятия. Департамент разработал комплекс мер, направленных на повышение уровня подготовки учеников. Это и информирование родителей о пропусках уроков, и доведение сведений об успеваемости, и внедрение карты учащегося.

С 1 сентября 13 специализированных школ региона приступят к реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время безбарьерная среда создана в 75 школах.

Сегодня, 24 августа, замгубернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов выехал в образовательные учреждения Кургана и оценил готовность к 1 сентября школы №28, гимназий №№31,32 и 47, где идет ремонт."Девяносто девять процентов школ в Курганской области сегодня готовы принять детей. Есть контракты на проведение капитальных ремонтов, которые завершатся в октябре, но это не повлияет на учебный процесс», — уверяет чиновник.