Москва, 24 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. К началу нового учебного года в Москве приведут в порядок объекты транспортной инфраструктуры. Столичные рабочие помоют и покрасят порядка 1,5 тысячи конструкций: светофорные объекты, опорные конструкции, а также стойки дорожных знаков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). На сегодняшний момент выполнено почти 50% работ.

pixabay.com Светофор

Как заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, подготовка объектов транспортной инфраструктуры к осеннему периоду происходит ежегодно. «Очень важно, чтобы все светофоры, дорожные знаки были чистые, стояли на своих местах, водитель мог издалека их увидеть и вовремя скоординировать свои действия, так как в первую очередь это безопасность всех участников дорожного движения», — отметил он.

Глава ведомства уточнил, что в настоящий момент ведутся работы по настройке светофоров у школ. «На более чем ста светофорных объектах, находящихся на пути следования учеников, проведены работы по снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части и увеличено время зеленого сигнала для пешеходов», — отметил Юрьев.

Так, с начала учебного года сотрудники ЦОДД проверили территории 799 зданий московских школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть и подъездные пути к ним. По итогам объездов восстановлено и заменено более 400 дорожных знаков, установлено более 20 новых дорожных знаков «Пешеходный переход» повышенной информативности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на дорогах столицы ожидаются пробки. Причина — резкое увеличение числа автомобилей в городе после сезона отпусков. Как заявил заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков, в конце лета 2016 года автолюбителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.