Барнаул, 24 августа, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Параолимпийская сборная России не едет в Рио. Алтайских спортсменов эта новость застала на сборах в Подмосковье, которые должны были завершиться самым важным стартом четырехлетия. Об этом сегодня, 24 августа, передают «Наши новости».

видеокадр программы «Наши новости» Алтайские паралимпийцы

Со слов двукратной чемпионки и двукратного серебряного призера Параолимпийских игр Тамары Подпальной, на сборах в Тульской области находятся сейчас 15 участников сборной России от Алтайского края: это легкоатлеты, пловцы и представители тяжелой атлетики.

Серебряный призер трех параолимпиад Владимир Андрющенко по поводу случившегося высказывает самую радикальную версию: мотивации для занятий инваспортом уже практически нет, и можно ждать большого оттока спортсменов.

«Мы не едем в Рио — это 100 процентов. Причем, сегодня меня удивило то обстоятельство, что приезжали представители ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство, — прим. ИА REGNUM ) взяли наших ребят алтайских на допинг. Зачем — совсем непонятно», — отмечает Владимир Андрющенко.

По его словам, несмотря на новость о недопуске параолимпийской сборной России на игры в Рио, график тренировок пока не меняли: спортсмены вышли на пик формы. «Резко нельзя бросать — надо из нее плавно выйти. Мы уже хотим домой», — отмечает тренер.

«Для людей с ограниченными возможностями такие состязания и тем более победа на параолимпиаде — своего рода вызов судьбе. Вопреки всем обстоятельствам, преодолевая массу запретов, предрассудков, непониманий, благодаря спорту, эти ребята почувствовали вкус жизни и не раз доказали всем и прежде всего себе, что способны на многое. Ведь факт выхода на арену спортсмена с ограниченными возможностями сам по себе уже подвиг! И вдруг» — такой удар в спину…» — так «Бийском рабочему» прокомментировала новость параолимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сборы параолимпийской сборной России были запланированы и расписаны вплоть до 31 августа — дня, когда сборная собиралась вылететь в Бразилию.