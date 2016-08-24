Варшава, 24 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Завоёванную на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро серебряную медаль в состязаниях по метанию диска польский спортсмен Пётр Малаховский продал, чтобы оплатить операцию, необходимую маленькому ребёнку — мальчику Олеку. Об этом он сообщил в своём Facebook.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

«Завоевать олимпийскую медаль для спортсмена — это исполнить мечту своей жизни. Конечно, самой большой победой было бы «золото», — написал Малаховский.

Спортсмен написал, что сделал всё, от него зависящее, чтобы завоевать его. На этот раз он не взял золотую медаль. «Но судьба дала мне шанс увеличить стоимость моего «серебра», — написал он.

К нему обратились за помощью: деньги понадобились трёхлетнему мальчику с онкологией сетчатки. Спортсмен продал свою награду за $126 тыс. Покупатели — соотечественники спортсмена, миллиардеры Доминика и Себастьян Кульчик.

«Все вырученные деньги будут переданы на лечение Олека», — сообщил олимпиец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась 21 августа. Россия заняла четвёртое место в общем медальном зачёте, Польша — 33 место.