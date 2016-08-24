Москва, 24 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле российских олимпийцев. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Tomaz Silva/Agência Brasil Медали Рио-2016

«Двадцать пятого августа Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами — победителями и призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и вручит им государственные награды», — говорится в сообщении.

Напомним, в общекомандном зачёте, несмотря на сомнительный запрет на участие ряда российских спортсменов со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия заняла 4 место. Всего российские олимпийцы завоевали 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.