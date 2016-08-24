Йошкар-Ола, 24 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата работников образования Марий Эл снизилась на 5,7%. Об этом заявил министр образования России Ольга Васильева в рамках селекторного совещания под председательством вице-премьера Ольги Голодец, сообщает RNS.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

Падение зарплат зафиксировано в 26 регионах РФ, снижение зарплат более чем на 5% наблюдается в Марий Эл и Хакасии.

Голодец отметила, что средняя зарплата педагогов по итогам второго полугодия 2016 года составила 38,6 тыс. рублей.

По информации профсоюза работников образования Марий Эл, средняя зарплата работников образовательных организаций республики в июле составила 15,614 тыс. рублей. При этом заработок варьируется в зависимости от категории персонала от 16,296 тыс. рублей для работников дополнительного образования до 32,241 тыс. рублей для руководителя организации. Зарплата сотрудников дошкольных учреждений на 3,55% ниже уровня, предполагаемого майским указом. Учителя общеобразовательных школ получили на 1,33% меньше планируемого. Однако зарплата работников среднего профессионального образования выросла на 9−16%, согласно майским указам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2016 года сопредседатель регионального штаба ОНФ Герман Дементьев в рамках заседания рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» заявил, что педагоги Марий Эл жалуются на сокращение зарплаты на 12%. Учителя отмечали негативные изменения, которые произошли согласно письму Минобрнауки республики от 12 ноября 2015 года. Тогда глава регионального министерства Галина Швецова объяснила снижение фонда оплаты труда сокращением субсидий из федерального бюджета на 700 млн рублей.

Сокращение учительского фонда оплаты труда вызвало бурную реакцию педагогов еще в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Марий Эл на 2016 год. Сотрудники образовательных организаций отмечали, что предлагаемые министерством меры оптимизации противоречат действующему законодательству, ведут к массовым сокращениям педагогов, увеличению нагрузки, понижению уровня жизни учителей, а также, соответственно, негативно отражаются на качестве образования.

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Кроме того, неоднократно сообщалось о задержках выплат заработной платы учителям республики. В сентябре и октябре прошлого года и в феврале этого года. Также счета школ блокировались в связи с накопленной организациями задолженностью за коммунальные услуги.