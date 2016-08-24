Ярославль, 24 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области началась вакцинация против гриппа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, в этом году планируется привить 453 тысячи человек, из них 100 тысяч детей.

Иммунизация населения будет проводиться препаратом «Гриппол». Вакцина уже поступила в Ярославскую область, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Вакцина «Гриппол» эффективна, безопасна и хорошо переносится. Компоненты, входящие в ее состав, актуализированы на эпидсезон 2016−2017гг. с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнули в ведомстве.

Прививку можно сделать бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы. При этом специалисты Роспотребнадзора обращают внимание ярославцев на то, что прививаться следует заранее, поскольку защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10−14 дней после вакцинации.

«Вакцинация проводится с целью снизить распространяемость заболевания среди населения области, предупреждения тяжелых осложнений и летальных исходов у заболевших. Кроме того, приходится учитывать и экономический ущерб как для сотрудников, так и для организаций», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Любовь Севастьянова.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в Ярославской области зафиксировано несколько случаев гибели людей в результате заболевания свиным гриппом.