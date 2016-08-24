Нальчик, 24 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Жители Кабардино-Балкарии, имеющие активную жизненную позицию, могут стать членами экологических патрулей. Создать такие структуры, занимающиеся проблемами экологии, предложили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM 24 августав в ОНФ.

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В настоящее время в республике организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов в 106 сельских поселенях из 122. Однако требует решения проблема, связанная с загрязнением сел Карагач, Шалушка, Лечинкай, Чегем-2, Дыгулыбгей, Сармаково. Есть проблемы и в столице республики Нальчике. Загрязнены также береговые линии рек Нартия, Белая, Нальчик, Сухая, Шалушка.

По мнению «фронтовиков», республиканский закон «Об общественном экологическом контроле» позволит членам экологических патрулей на законных основаниях проводить обследования территорий населенных пунктов Кабардино-Балкарии и выявлять факты загрязнения окружающей среды в регионе.

Кабардино-Балкария нуждается, как считают представители ОНФ, в современных технологиях по переработке отходов и очистке сточных вод. «Вместе с тем и жителям республики не стоит превращать место своего пребывания в свалку», — подчеркнул руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Тимур Караев.

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К 2009 году в Кабардино-Балкарии планируется построить завод по переработке мусора

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная проблема» не раз поднималась главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым. Весной прошлого года он назвал критичным санитарное состояние сельских поселений Малка, Старый Черек, Аушигер, Заюково, Псыгансу, Лечинкай, Исламей, Кишпек, Дугулубгей. Глава региона напомнил о персональной ответственности должностных лиц за ситуацию, а также предложил создать при муниципалитетах службы, отвечающие за санитарное состояние территорий.