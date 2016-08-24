Лондон, 24 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Гибридный дирижабль Airlander 10 разбился 24 августа на востоке Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.

Airwolfhound Дирижабль Airlander

Инцидент произошел в графстве Бедфордшир в ходе второго испытательного полета, когда летательный аппарат, считающийся крупнейшим в мире, заходил на посадку на базе ВВС Кардингтон.

Как заявили в компании-производителе Hybrid Air Vehicles, в результате крушения никто не пострадал, а на дирижабле повреждена только кабина пилота.