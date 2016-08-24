Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу сегодня, 24 августа, сообщило, что продлевает срок проверки соблюдения требований законодательства о государственном оборонном заказе в отношении АО «Кронштадтский морской завод», занимавшегося ремонтом крейсера «Аврора». Ранее проверку предполагалось завершить за месяц, до конца августа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крейсер «Аврора» во время своего возвращения в Петербург

Как отмечают в антимонопольном ведомстве, сроки проверки продлены до 29 сентября 2016 года в связи «с необходимостью изучения более 70 договоров, заключенных во исполнение государственного контракта, заключенного с Министерством обороны РФ на ремонт крейсера «Аврора».

Также на продление срока повлияла необходимость дождаться ответов на запросы от иных контролирующих организаций, добавили в УФАС.

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Как сообщало ИА REGNUM, крейсер ушел на ремонт 21 сентября 2014 года. Стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей. «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В начале августа «Аврора» открылась для посетителей.