Челябинск, 24 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Челябинские туристы готовы поехать в Египет в случае безопасности турпоездки, но от поездки в Турцию многие отказываются, передает корреспондент ИА REGNUM.

niekverlaan Мечеть в Турции

По сообщению руководителей Российского союза тур-индустрии, в ближайшее время ожидается возобновление, ранее закрытого туристического направления на Египет. Причиной прекращения полетов на самых популярных зарубежных направлениях — Турция и Египет, и в том и другом случае, стали крушения самолетов. В обе страны, после инцидентов в воздушном пространстве, были прекращены полеты по инициативе руководства России. В настоящее время ведутся активные консультации с этими курортными странами, ранее конкурировавшими между собой за российского туриста, с целью возобновления турпотока.

Челябинские туристы, по словам представителей местных туркомпаний, ожидают открытия направления на Египет.

«Египет и Турция — самый дешевый отдых по сравнению с нашим черноморским побережьем. Поездка будет дешевле, при этом намного комфортней, чище и без отравлений, потому что наше море грязное, «сорное». Да, люди бы хотели поехать в Египет, потому что это чисто, красиво, с высоким сервисом и это дешево. Если направление будет открыто, то гарантировано будет тур-поток, челябинцы, как и многие в России, любят Египет», — сообщила менеджер челябинского туроператора «Открытие» Майя Андреева.

Однако не так все однозначно становится если брать во внимание турецкое направление. Здесь поводом прекращения сотрудничества, в том числе в туристической сфере, стало также трагедия в воздухе, но совершенно по другому трактуемая челябинскими туристами. Сбитый военный самолет в Сирии турецкими ВВС и гибель российского летчика многими челябинцами берется во внимание при выборе страны отдыха.

«Поначалу будут опасаться ехать в Египет, а потом, когда поймут, что все спокойно и все наладится, и забудут тот взрыв, который был в самолете, то уже будет больше желающих. А вот с Турцией многие мне говорят, что они никогда туда не поедут, потому что они не уважают Турцию из-за самолета, который сбили. Это принципиальная позиция, каково бы ни было предложение по стоимости», — отметила Майя Андреева.

Представитель турфирмы пояснила, что такое отношение «только к Турции, к Египту такого нет». В отношении Египта для туристов стоит вопрос лишь в безопасности, тем более что с осени Египту, практически мало кто конкурент. Причина та же — доступность, сервис и теплая погода.

Напомним, 31 октября 2015 года авиалайнер Airbus A-321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в небе над Синайским полуостровом после взлета из международного аэропорта египетского курорта Шарм-эль-Шейх. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей за всю историю советской и российской гражданской авиации. По версии следствия на самолете была взорвана бомба, заложенная участниками террористической организации «Исламское Государство» (запрещена в России).

А 24 ноября 2015 года в воздушном пространстве Сирии в районе сирийско-турецкой границы был сбит российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, Российской авиационной группировки, располагавшейся на базе «Хмеймим» в провинции Латакия. По СУ-24М была выпущена ракета «воздух-воздух» истребителем F-16C ВВС Турции на высоте около 6000 метров. СУ-24М упал на территории сирийской провинции Латакия, один пилот погиб, другой был эвакуирован группой спецназа. После инцидента российско-турецкие отношения резко ухудшились по инициативе России. Были разорваны или заморожены экономические отношения в сфере строительства, перемещения трудовых ресурсов, в поставках овощей и фруктов, а также был прекращен туристический поток на курорты Турции. После извинений премьер-министра Турции Эрдогана за сбитый российский самолет, отношения были смягчены.